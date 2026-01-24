Dedikodular ayyuka çıktı, Mourinho soluğu başkanın yanında aldı. Çarpıcı karar açıklandı

AYRILIK DEDİKODULARI

Jose Mourinho sonrası sergilenen oyun ve alınan sonuçlar doğrultusunda Benfica'da olası bir ayrılık konuşulmaya başlanmıştı.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ, “KALIYORUM” DEDİ

O Jogo'nun haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşen teknik direktör Mourinho, sözleşmesinin sonuna kadar takımın başında kalacağını söyledi.