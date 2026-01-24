Dedikodular ayyuka çıktı, Mourinho soluğu başkanın yanında aldı. Çarpıcı karar açıklandı
24.01.2026 14:23
Fenerbahçe'den ayrıldıktan hemen sonra Portekiz ekibi Benfica'ya giden Jose Mourinho'nun geleceğine dair dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Sezona Fenerbahçe'nin başında başlayan ancak Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya elenmesinin ardından görevden alınan Jose Mourinho ülkesine geri dönmüştü.
Benfica ile anlaşmaya varan deneyimli çalıştırıcı, kulübün başında çizdiği grafik sonrası eleştiri oklarının hedefindeki bir numaralı isim oldu.
SAHA İÇİ SONUÇLAR SIKINTILI
Portekiz Ligi'nde lider Porto'nun 10 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Benfica, Portekiz Kupası ve Portekiz Lig Kupası'ndan elendi, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 24 umutlarını mucizelere bıraktı.
Teknik direktör Jose Mourinho.
AYRILIK DEDİKODULARI
Jose Mourinho sonrası sergilenen oyun ve alınan sonuçlar doğrultusunda Benfica'da olası bir ayrılık konuşulmaya başlanmıştı.
BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ, “KALIYORUM” DEDİ
O Jogo'nun haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşen teknik direktör Mourinho, sözleşmesinin sonuna kadar takımın başında kalacağını söyledi.
Jose Mourinho, Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto'nun 10 puan gerisinde yer alıyor.
Haberin devamında saha içinde alınan sonuçlardan bağımsız olarak Rui Costa ve Jose Mourinho'nun arasındaki ilişkinin sarsılmaz düzeyde olduğu ifade edildi.
İkilinin, Benfica'nın gelecek sezonu için kadro planlamasına şimdiden başladığı yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan Mourinho; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 2.02 puan ortalaması tutturmuştu.