Defne Kurt'tan, Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü altın
11.09.2026 05:46
Defne Kurt, şampiyonada 200 metre bireysel karışık ve 50 metre serbest kategorilerinde de altın madalya kazandı.
Milli sporcu 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisinde birinci oldu.
Milli para yüzücü Defne Kurt, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazandı.
Kocaeli'deki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda Defne Kurt, kadınlar 100 metre kelebek S10 kategorisi finalinde yarıştı. 1,03,98'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Defne, şampiyonada üçüncü altın madalyasını kazandı.
Erkekler 100 metre serbest S8 finalinde mücadele eden Turgut Aslan Yaraman da 58,07'lik derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.
Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, dördüncü günün sonunda 6 altın, 5 gümüş toplamda 11 madalya elde etti.