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Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu: "Benim rekorumu kırdı"

Juventus'un eski efsane 10 numarası Del Piero, Kenan Yıldız'ın kendi rekorunu kırmasının ardından milli futbolcu hakkında konuştu. Kenan Yıldız'ın idolü olan Del Piero, "Benim rekorlarımdan birini kırdı. Kenan'ın Juventus'un 10 numarasını giyme sorumluluğunu almasından mutluyum." dedi

Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu: "Benim rekorumu kırdı"

Juventus'un 19 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

Böylelikle milli futbolcu, 1995 yılında 20 yıl 308 günlükken Del Piero'ya ait rekoru kırdı.

Torino ekibinin PSV'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından milli oyuncuya övgüler yağdı. 

Yeni formatıyla organize edilen Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk oyuncu olan Kenan için idolü Del Piero da övgü yapanlar arasındaydı.

Karşılaşmanın ardından İtalya'da Sky Sports yayınlanan bir programda konuşan Del Piero, Kenan'ın kendi rekorunu kırması hakkında konuştu.

"SORUMLULUĞU ALMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

İtalyan efsanesi, "Benim rekorlarımdan birini kırdı. Kenan'ın Juventus'un 10 numarasını giyme sorumluluğunu almasından dolayı mutluyum." dedi.

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