Denis Dragus kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı. Trabzonspor Kulübü, 24 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu Denis Mihai Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. İşte, Denis Dragus hakkında bilgiler...



DENİS DRAGUS KİMDİR?



Denis Dragus, 06 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.



Profesyonel kariyerine 2017 yılında Viitorul Constana kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla R. Standard de Liège, Crotone, Genoa, Gaziantep kulüplerinde oynadı.



Standard de Liège kulübünden kiralık olarak FK Gaziantep takımına gitti.

Forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcu, şimdi ise Trabzonspor ile anlaştı.