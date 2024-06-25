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Denis Dragus kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Denis Dragus Trabzonspor'a transfer oldu. ​​​​​​​Rumen futbolcu geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü ile çıktığı 35 maçta 15 gol ve 1 asist ile oynamıştı. Peki, Denis Dragus kimdir?

Denis Dragus kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı. Trabzonspor Kulübü, 24 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu Denis Mihai Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. İşte, Denis Dragus hakkında bilgiler...

DENİS DRAGUS ?

Denis Dragus, 06 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Viitorul Constana kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla R. Standard de Liège, Crotone, Genoa, Gaziantep kulüplerinde oynadı.

Standard de Liège kulübünden kiralık olarak FK Gaziantep takımına gitti.

Forvet pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcu, şimdi ise Trabzonspor ile anlaştı.

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