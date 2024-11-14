Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım A Milli Takım'da
A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldı. Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım milli takıma dahil edildi.
A Milli Takım kadrosunda zorunlu değişikliğe gidildi.
İlk kez milli takıma çağrılan Deniz Gül'ün sakatlığı nedeniyle yerine Bertuğ Yıldırım milli takım kadrosuna alındı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi.
22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katıldı."
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