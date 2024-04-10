Deniz Kayadelen kimdir, kaç yaşında? (Deniz Kayadelen özgeçmişi)

Frankfurt'ta dünyaya gelen, 11 yaşında Türkiye'ye yerleştikten sonra yüzmeye Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başlayan Deniz Kayadelen, spor hayatına Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam etti. Iş dünyasının yanı sıra Deniz Kayadelen ulusal ve uluslararası birçok ödülü olan rekortmen dünya şampiyonu bir yüzücüdür. İlk defa Buz Dünya Şampiyonası'nda Türk kadınını temsil edip 3 altın, 2 gümüş madalya ile ülkemizi gururlandırmıştır. Robben Adası'ndan Cape Town a kadar büyük beyaz köpekbalıklarının istila ettiği 12 derecelik aşırı soğuk suda yüzdü ve bayrak ekibiyle birlikte İngiliz ve Kuzey kanallarını geçti.



Türkiye'de kendi yaş kategorisinde 200 metre kelebek ve 1500 metre serbest rekortmeni olan 5 kilometre ve 10 kilometre açık su yarışlarında dünyada ilk ona girdi.



Deniz Kayadelen Limitlerin Ötesinde (Out of Comfort Zone) kitabının yazarıdır.



Deniz Kayadelen Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Ingiltere ve İsviçre'de yaşadı ve iş hayatına Zurich'de devam etmekte.