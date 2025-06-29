Deniz Öncü, Hollanda'da yarışı tamamlayamadı

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı.



Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.



Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 10. cepten kalktığı ve ilk turda 4. sıraya kadar yükseldiği mücadelede 15. turda düşmesi sebebiyle yarış dışı kaldı.



Damalı bayrağı ilk sırada gören Brezilyalı pilot Diogo Moreira, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini aldı. İspanyol Aron Canet ikinci olurken, bir diğer İspanyol Manuel Gonzalez ise üçüncü sırada yer aldı.



Sezonun 11. ayağı Almanya'nın Sachsenring Pisti'nde 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.