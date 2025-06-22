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Deniz Öncü, İtalya'da 6. oldu

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen ayağında yarışı 6. bitirdi.

Deniz Öncü, İtalya'da 6. oldu

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

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