Deniz Türüç'ten Fenerbahçe yorumu: "Kazanamak için sahada olacağız

UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim’ı 3-1’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Başakşehir’in ilk golünü kaydeden Deniz Türüç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Attığı golde Piatek’in çok güzel bir asist yaptığına değinen Türüç, “Son haftalarda ben Piatek’e asist yapıyordum, bu sefer de Piatek gerçekçi olmak lazım mükemmel bir pas verdi. Bitirmek bana kaldı. Bu sefer roller değişti. Normalde ben asist yapardım” diye konuştu.

“BİZ FİNALLER OYNAMAYA ALIŞIK BİR TAKIMIZ”



UEFA Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselmek istediklerinin altını çizen Deniz, “Son bir maçımız var. Önce çok önemli Fenerbahçe maçı var. Ondan sonra perşembe de büyük bir final bizi bekliyor. Biz finaller oynamaya alışık bir takımız. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde de oynadık, Avrupa Ligi’nde de oynadık. Şu an Konferans Ligi’ndeyiz, şampiyon olmuş bir takımımız. Dolayısıyla her maç zordur, bunu kolaylaştırmak bize kalmış. İnşallah orada kazanmak için sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE MAÇINDA KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ”



Süper Lig’in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Deniz Türüç, “Fenerbahçe çok büyük bir camia, saygı duyduğum bir camia, çok iyi oyuncuları var. Büyük isimli bir hoca getirdiler ama o maç Başakşehir adına sahada olacağız. Kazanmak için orada olacağız. Kolay olmayacak. Fenerbahçe deplasmanı eski kulübüm olduğu için ne kadar zor bir deplasman olduğunu biliyorum. Biz iyi bir form yakaladık. Orada da inşallah 3 puanı alacağız” dedi.