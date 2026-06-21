Deniz Undav attı, Almanya uzatmada kazandı
21.06.2026 01:47
Son Güncelleme: 21.06.2026 01:50
Dünya Kupası ilk maçında Çuraçao'yu 7-1'le geçen Almanya, ikinci maçta Deniz Undav'ın golleriyle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, Fildişi Sahili'yle karşılaştı.
Toronto Stadı'nda oynanan müsabakayı hakemler Juan Benitez, Eduardo Cardozo ve Milciades Saldivar'ın yönetti. Maça hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30'uncu dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Almanya 68'inci dakikada Deniz Undav'la eşitliği sağladı: 1-1. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82'de sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.
Almanya aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+4'te yine Deniz Undav Almanya'ya 3 puanı getirdi. Maçı 2-1 kazanan Panzerler puanını 6'ya çıkardı. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.