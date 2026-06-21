Deniz Undav attı, Almanya uzatmada kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya , Fildişi Sahili'yle karşılaştı.

Toronto Stadı'nda oynanan müsabakayı hakemler Juan Benitez, Eduardo Cardozo ve Milciades Saldivar'ın yönetti. Maça hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30'uncu dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya 68'inci dakikada Deniz Undav'la eşitliği sağladı: 1-1. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82'de sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.

Almanya aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+4'te yine Deniz Undav Almanya'ya 3 puanı getirdi. Maçı 2-1 kazanan Panzerler puanını 6'ya çıkardı. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.