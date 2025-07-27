Denizli İdman Yurdu genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Son olarak Bölgesel Amatör Lig temsilcisi ASD Eflanispor'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan resmi açıklamada, "Geleceğin yıldızı Mikail Ege Kartal Denizli İdman Yurdumuzda. Kulübümüz son olarak ASD Eflanispor’da forma giyen ve 8 gol, 8 asistlik performansıyla büyüleyen 20 yaşındaki sağ - sol kenar oyuncusu Mikail Efe Kartal ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mikail Efe Kartal’a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mikail Efe Kart sol kanat olarak görev alırken alternatif olarak sağ kanat ve merkez orta saha olarak forma giyebiliyor.

20 yaşındaki genç oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 9 karşılaşmada gol veya asist katkısı veremedi.