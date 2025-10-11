Denizli İdmanyurdu, Afyonspor karşısında

TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta 5. Hafta itibariyle 10 puanla 4. sırada bulunan Denizli İdmanyurdu'nda moraller yerinde. Evinde oynadığı 3 maçı da kazanarak taraftarı ile bütünleşen kırmızı siyahlılarda hedef Afyon. Ligin 6. Haftasında deplasmanda Afyonspor Kulübü ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayan Denizli İdmanyurdu'nda tek düşünce rakibi karşısında galip gelerek ilk deplasman galibiyetini almak.

"LİGİN SÜRPRİZ TAKIMI OLABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Ligi ve Afyon maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Özcan Sert ligde iyi bir performans gösterdiklerine dikkat çekerek "Çok şükür 5 haftayı bitirdik. Çok ciddi sakatlıklar vermeden artan bir form grafiği ile hem fiziksel olarak hem de oyunsal anlamda bu süreci 5 maçta 10 puan gibi şampiyonluğu yakalayabilecek seviyede bir puan ortalaması yaptık. Bizim ilk kuruluş hedefimiz yeni kurulan bir takım olma nedeniyle önce ligi tanıma, lige adapta olma ve ligin sürpriz takımı olmaktı. Bu puan ortalamasını da yakaladığımız sürece ligin sürpriz takımı olabileceğimizi gösterdik" dedi.



"SEYİRCİMİZİN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLUYOR"

"İnşallah hem puanımız hem de formumuz, form grafiğimiz artarak devam eder" diyen Teknik Sorumlu Sert, "İç sahada da seyircimizin çok büyük etkisi oluyor. Taraftarımızla güzel bütünleşiyoruz. Kendi evimizde güzel bir atmosfer güzel bir saha, yıllarca süper lig oynamış bir saha. Futbolcularımız burada hem emeğimizin hem de seyircilerimizin hakkını veriyor. Maçları galibiyetle tamamlıyor. Afyon geç kurulan bir takım. Ama bizim için zor deplasmanlardan birisi. Bizde ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz. Afyon takımı genç daha öncesinde oynamış futbolu bilen oyuncular var" diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ BİR MAÇ OLACAK"

Afyonspor Kulübünün ilk beş haftada şanssız sonuçlar aldığını söyleyen Sert "Ligde çok ciddi maçlarda 1 farklı mağlubiyetler aldılar. Geçen haftada Balıkesir maçında 1-0 yenikken bir gol kaçırdılar. O golü atmış olsalar durum şu anda çok farklı olurdu. Bizim için çok ciddi bir maç olacak. Çok ciddi bir sınav olacak.

"Play Off potasına ivmelenmemiz açısındam önemlidi. Gerçek anlamda çok ciddi bir sınav olacak çünkü şuandaki puan tablosu kimseyi yanıltmasın. Henüz sezonun başındayız. O yüzden Afyon'dan alacağımız bir 3 puan bizi inanılmaz derecede yukarıya ivmelenmemiz açısından, Play Off potasına ivmelenmemiz açısından çok önemli. Çalışmalarımıza maç gününe kadar aynı ciddiyetle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.