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Denizlispor borcunu açıkladı: Kasada sadece 25 bin TL var

TFFF 3. Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele edecek olan Denizlispor, güncel borç tablosunu açıkladı. 31 Temmuz tarihi itibariyle kulüp borcunun 422 milyon 941 bin 620 TL olduğu duyuruldu. Ayrıca Denizlispor'un kasasında ise sadece 25 bin 258 TL bulunduğu kaydedildi.

Denizlispor borcunu açıkladı: Kasada sadece 25 bin TL var

TFFF 3. Lig'de 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan 'da Mayıs ayında göreve geldikten sonra her ay borçları kamuoyuyla paylaşan yönetim güncel borç tablosunu paylaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan tabloda 31 Temmuz itibariyle güncel borç 422 milyon 941 bin 620 TL olarak açıklandı.

Denizlispor borcunu açıkladı: Kasada sadece 25 bin TL var - 1
Denizlispor borcunu açıkladı: Kasada sadece 25 bin TL var - 2

Eski yabancı futbolculardan Pantilimon'un 206 bin 670 Euro ve 20 bin Frank, Murawski dosyasından 20 bin Frank, Darri'den ise 10 bin Frank'ın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı.

Tüm gelir ve gider tablosunu da paylaşan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimi, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.

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