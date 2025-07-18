Bir dönem Süper Lig'e damga vurmuştu, 4 yılda dibi gördüler

Süper Lig'den düştükten sonra 4 yılda amatöre kadar gerileyen Denizlispor şok üstüne şok yaşıyor.



Geçen sezon 3. Lig'den düşen Denizlispor, mali tablosu nedeniyle aldığı cezalar yüzünden Bölgesel Amatör Lig'e eksi 24 puan ile başlayacak.

ALTYAPIYLA DEVAM EDİLEBİLİR



Ligde kalmak için bu farkı kapatması zor görünen kulüp, A Takım'ı kapatıp yola altyapıyla devam etmeyi planlıyor.



Yönetim kurulu bulmakta da zorlanan yeşil siyahlılar, 4 sezon önce Süper Lig'de mücadele ediyordu.



KAPANMA İDDİALARINA YANIT

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Denizlispor Spor Kulübü'müze -24 puan silme cezası geldiği ve kulübün Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düştüğü haberleri yer almaktadır. Kulübümüzün mali açıdan zorlu zamanlar geçirdiği doğrudur ancak haberlerde belirtilen -24 puan silme cezası, takımın bir alt lige düşmüş olduğu ve A takımın faaliyetleri tamamen sonlandırdığı gerçeği yansıtmamaktadır. Denizlispor Spor Kulübü'ne verilen -12 puan silme cezası ise kulübe resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamalara itibar edilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

