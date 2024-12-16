Denizlispor'a puan silme cezası
3. Lig takımlarından Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig takımlarından Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.
FIFA, son olarak 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'a da 6 puan silme cezası vermişti.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Tff
- Futbol
- Denizlispor
- Spor&Skor