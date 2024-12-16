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Denizlispor'a puan silme cezası

3. Lig takımlarından Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.

Denizlispor'a puan silme cezası

Türkiye Federasyonu (), 3. Lig takımlarından 'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.

FIFA, son olarak 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'a da 6 puan silme cezası vermişti.

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