Denizlispor'da Kemal ameliyat oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'un genç futbolcularından Kemal Çetinkaya bıçak altına yattı. Transfer yasaklısı kulüpte altyapıdan çıkarak bu sezon profesyonel olmadan 6 lig maçında forma giyen 18 yaşındaki sağ bek, sol dizinden menisküs ameliyatı oldu.



Denizlispor, "Futbolcularımızdan Kemal Çetinkaya, sol dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuz Kemal Çetinkaya’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

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