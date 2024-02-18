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Denizlispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

TFF 2. Lig kırmızı grubunda Fethiyespor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Denizlispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Fethiyespor''u konuk etti.

Mücadeleden mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip umutlarını tüketti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90. dakikasında Ali Ceylan attığı golle Fethiyespor'a galibiyeti getiren isim oldu.

Denizlispor bu yenilginin ardından galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp 21 puanla 18'inci basamakta kaldı.

Geçen hafta Menemen FK'yı yenen Fethiyespor ise 2'de 2 yaparak puanını 30'a yükseltti.

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