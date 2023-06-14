NTV.COM.TR’ye geri dön

Denver Nuggets'ın şampiyonluk kutlamalarına silahlı saldırılar: 11 kişi yaralandı

NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ın tarihinde ilk NBA şampiyonluğunu elde etmesinin ardından,kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 11 kişi yaralandı.

Denver Nuggets'ın şampiyonluk kutlamalarına silahlı saldırılar: 11 kişi yaralandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden Denver Nuggets'ın tarihinde ilk NBA şampiyonluğunu elde etmesinin ardından, taraftarların sokaklara döküldüğü kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 11 kişi yaralandı.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SİLAHLI SALDIRILAR

Denver Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan ve güncellenen açıklamalara göre, kutlamalar sırasında kentin çeşitli bölgelerde silahlı saldırılar meydana geldi.

Market Caddesi 2000. Blok'ta yaşanan ilk silahlı saldırı sonucunda 3'ünün sağlık durumu kritik olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şüpheli de yaralılar arasında yer aldı.

Aynı bölgede ve 16. Cadde'de yaşanan iki ayrı silahlı saldırı sonucunda iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumları hakkında yeterli bilgiye henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, saldırıların karmaşık bir yapısı olduğunu ve olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını da vurguladı.

Fenerbahçe 5 yıldızlı forma sebebiyle PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe 5 yıldızlı forma sebebiyle PFDK'ya sevk edildi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...