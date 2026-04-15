Deplasman biletleri satışa çıktı, Galatasaray cephesinden tepki geldi. "Ahlaksızlığın zirvesi"

Trendyol Süper Lig ’in 30. haftasında 18 Nisan - Cumartesi günü, saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağımız maçın biletleri satışa sunuldu.



Gençlerbirliği Kulübünün açıklamasına göre Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı için 4 bin ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.



GALATASARAY CEPHESİ TEPKİLİ

Galatasaray taraftarının bulunacağı Kuzey Kale Arkası Tribünü için ise bilet fiyatı 5 bin 200 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlandırma Galatasaray cephesinin tepkisini çekti.



Galatasaray taraftar grubu Ultraslan yaptığı açıklamada, "Haftasonu oynanacak Gençlerbirliği deplasmanı için açıklanan 5.200 TL’lik FAHİŞ BİLET FİYATI ahlaksızlığın zirvesidir! Beşiktaş taraftarına 2.800 TL, Fenerbahçe maçındaysa 3.750 TL olarak sattığı biletleri 5.200 TL yapması Galatasaray düşmanlığını biletlere bile yansıtmaktan geri durmadıklarını göstermektedir!

Ülkemizin başkentinde, taraftarlar üzerinden kolay yoldan kâr etmeyi kafasına koymuş zihniyetin üçkağıtçılık örneğidir. Senelerdir bu konuyu dile getirmemize rağmen gerekli aksiyonlar alınmadığı için kulüplerin başındaki fırsatçı paragözler maalesef istediği gibi at koşturmaktadır!" denildi.

Gençlerbirliği tribünlerinden alınacak biletlerde Galatasaray passoligi geçerli olmayacak.

BİLET FİYATLARI

VIP A-B Blok: 10 bin lira

Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 8 bin lira

Doğu Maraton Tribünü: 7 bin lira

Güney Kale Arkası: 4 bin lira

Misafir Tribünü (Kuzey Kale Arkası): 5 bin 200 lira