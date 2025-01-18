Deplasmanda en çok gol atan takım Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı.

Bu süreçte Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor karşısında galibiyet elde eden Kanarya; Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM



Jose Mourinho'nun öğrencileri, dış sahada sadece Beşiktaş'a kaybetti.



Deplasmanda 21 puan toplayan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip filelere 26 gol atarken, bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor.

