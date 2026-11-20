EuroLeague 'de evinde 7'de 7 yapan Fenerbahçe Tarfin deplasmanda ise kazanamıyor. Puan sıralamasında 20 takım arasında 19. olan Armani Olimpia Milano deplasmanında da kazanamayan Fenerbahçe Tarfin son periyot sadece 9 sayı atabilince salondan 78-70 mağlup ayrıldı.

İlk yarıyı 38-37 önde kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda 66-55'lik üstünlüğü yakalasalar da Milano'nun 12-0'lık serisi ile dengeler değişti ve İtalyan ekibi taraftarının da desteğiyle maçtan 78-70 galip ayrıldı.

6 deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe Tarfin 24 Kasım salı günü Barcelona deplasmanına çıkacak.