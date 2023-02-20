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Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi

Depremde yaşamını yitiren Ganalı futbolcu Atsu'nun cenazesini taşıyan uçak, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi - 1

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan , özel cenaze evine nakledildi.

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi - 2

Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.

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