Depremzede çocuklar tekvandoyla hayata tutunuyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda destek faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli projeler yürütüyor.



Bu kapsamda, Memişkahya Mahallesi'ndeki Türkiye-Kore Dostluk Köyü'nde, Kore Kızılhaçı işbirliğiyle depremzede çocuklar için tekvando kursu açıldı.



Kursta 30 çocuk, haftanın iki günü gerçekleştirilen antrenmanlarda geleceğin şampiyonu olma hayaliyle ter döküyor.



Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, AA muhabirine, projenin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.



Hedeflerinin gençlerin uluslararası müsabakalarda derece almaları olduğuna işaret eden Sağlam, "Türk Kızılay olarak onların hayallerine ortak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki bu çocuklarımız gelecekte Türkiye'yi gururla temsil edecektir." diye konuştu.



Kore Kızılhaçı Türkiye Delegasyonu, Türkiye ve Suriye Deprem Operasyonları Bölge Temsilcisi Jaeseok Park, tekvandonun Kore kültüründe özel yere sahip olduğunu, Türkiye'de de giderek yaygınlaştığını belirtti.



Projeyle 2023'teki depremlerden etkilenen bölgedeki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Park, şunları kaydetti:



"Spor ve ruh sağlığını bir araya getirerek, aynı zamanda iki ülke ve ulusal dernek arasındaki kültürel ve tarihsel bağları da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çocukların umutlarını yeniden kazanmaları, hayatlarına bir amaçla devam etmeleri ve gelecekleri için dayanıklılık geliştirmeleri, bu çalışmalarımızın temel hedeflerinden biridir. Bu girişimin çocukların hayata daha güçlü bağlanmalarına ve belki de geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."



"KURSU ÇOK SEVİYORUM, DEVAM ETMESİNİ ÇOK İSTİYORUM"



Tekvando antrenörü Ömer Fatih Hiçyılmaz, kursiyerlerin tamamının depremzede olduğunu dile getirerek, "Çocukların farklı hikayeleri var. 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden çocuklarımız var. Burada sadece spor eğitimi vermiyoruz, aynı zamanda onları rehabilite etmeye de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kursa katılan öğrencilerden Yağmur Koca da 6 Şubat'ta yaşadıkları korkuyu halen unutamadıklarını belirterek, tekvando sporunun kendilerine çok iyi geldiğini, bu sayede hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini söyledi.



Hazal Deniz Oruk da deprem anında dedesini, 7 ay sonrasında ise babasını kaybettiğini anlatarak, "Tekvando kursunu seviyorum, devam etmesini çok istiyorum. Türk Kızılaya buraya kütüphane, komşuluk merkezi ve tekvando kursu açtığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.