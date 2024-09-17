Derbi bilet satış tarihi: Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 6. haftasında, 2024-2025 sezonunun ilk derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev müsabaka öncesi futbolseverler de maçı yerinde canlı takip etmek için bilet satışlarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçı bilet satışları hakkında son bilgiler...



FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin maç biletleri henüz satışa sunulmadı.



Derbinin bilet satışlarının bugün ya da yarın başlaması bekleniyor.



Müsabakanın biletleri henüz satışa çıkmadığından dolayı bilet fiyatlar da belli olmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 6. hafta maçında Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.