Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan iki takım, galibiyet için sahada ter dökecek. Taraftarlar ise stada giderek takımlarına destek olmak istiyor. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?
DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet satışlarının başlayacağı tarih henüz belli olmadı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri’nin satışa çıktığı duyuruldu.
Derbi biletlerinin ise en geç perşembe günü satışa sunulması bekleniyor.
GALATASARAY TARAFTARI STADA ALINACAK MI?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar stada alınıp alınmayacaklarını merak etmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği derbi mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarlar stada alınmamıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine Galatasaraylı taraftarların deplasman tribünlerine alınıp alınmayacağına ilişkin kararı İl Güvenlik Kurulu karar verecek.
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