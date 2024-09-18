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Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım

Derbi biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, bilet satışlarının başlayacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım

- derbisi için geri sayım başladı. 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan iki takım, galibiyet için sahada ter dökecek. Taraftarlar ise stada giderek takımlarına destek olmak istiyor. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet satışlarının başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri’nin satışa çıktığı duyuruldu.

biletlerinin ise en geç perşembe günü satışa sunulması bekleniyor.

Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım - 1

GALATASARAY TARAFTARI STADA ALINACAK MI?

- derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar stada alınıp alınmayacaklarını merak etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarlar stada alınmamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine Galatasaraylı taraftarların deplasman tribünlerine alınıp alınmayacağına ilişkin kararı İl Güvenlik Kurulu karar verecek.

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