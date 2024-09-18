Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan iki takım, galibiyet için sahada ter dökecek. Taraftarlar ise stada giderek takımlarına destek olmak istiyor. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?



DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet satışlarının başlayacağı tarih henüz belli olmadı.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri’nin satışa çıktığı duyuruldu.



Derbi biletlerinin ise en geç perşembe günü satışa sunulması bekleniyor.

