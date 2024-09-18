Derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan iki takım, galibiyet için sahada ter dökecek. Taraftarlar ise stada giderek takımlarına destek olmak istiyor. Peki, derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?



DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet satışlarının başlayacağı tarih belli oldu.



Biletler;



18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)



19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)



20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:



KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL