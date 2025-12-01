Derbi bitti, futbolcular yumruk yumruğa kavga etti
01.12.2025 17:32
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan U19 derbisinin bitiş düdüğüyle saha savaş alanına döndü.
U19 derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray sahaya çıktı.
Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u Ercüment Sancaklı ve Haydar Karataş'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Maçın ardından saha karıştı, iki takım futbolcuları birbirine girdi. Bazı futbolcuların yumruk attığı görüldü.
İki takım teknik heyetinin ve hakemin araya girmesi sonrası futbolcular güçlükle sakinleştirildi.
Görüntü Fenerbahçe TV'den alınmıştır.