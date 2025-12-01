Derbi bitti, futbolcular yumruk yumruğa kavga etti

U19 derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray sahaya çıktı.



Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u Ercüment Sancaklı ve Haydar Karataş'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.



Maçın ardından saha karıştı, iki takım futbolcuları birbirine girdi. Bazı futbolcuların yumruk attığı görüldü.



İki takım teknik heyetinin ve hakemin araya girmesi sonrası futbolcular güçlükle sakinleştirildi.