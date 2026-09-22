Derbi bitti kavgası bitmedi. Atletico'dan Mourinho'ya A4'lü yanıt geldi

La Liga'da 5 galibiyet ve 2 yenilgi ile son 7 sezonun en kötü startını veren Real Madrid 'de son Madrid derbisi mağlubiyeti kulübü karıştırırken, sahadaki mücadele demeç savaşlarına dönmüş durumda.

Teknik direktör Mourinho'nun Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası basın toplantısına tartışmalı pozisyonların görselinin basılı olduğu A4 kağıdı ile çıkması dünyada yankı uyandırmıştı.

Söz konusu pozisyonlarda Atletico Madridli oyuncuların kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Mourinho, "Maçın hikayesi burada, basın toplantısını yapmasak da olur" sözleriyle hakem kararlarına büyük tepki göstermişti.