Derbi bitti kavgası bitmedi. Atletico'dan Mourinho'ya A4'lü yanıt geldi
22.09.2026 11:41
Real Madrid, Mourinho yönetiminde son 7 sezonun en kötü startını verdi.
A4 kağıtlara basılmış görsellerle hakem eleştiren Real Madrid Teknik Direktörü'ne aynı görsellerin yazıcıdan çıktığı ve "Hakemleri tacizi bırakın" yazan görüntülü gönderme yapıldı.
La Liga'da 5 galibiyet ve 2 yenilgi ile son 7 sezonun en kötü startını veren Real Madrid'de son Madrid derbisi mağlubiyeti kulübü karıştırırken, sahadaki mücadele demeç savaşlarına dönmüş durumda.
Teknik direktör Mourinho'nun Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası basın toplantısına tartışmalı pozisyonların görselinin basılı olduğu A4 kağıdı ile çıkması dünyada yankı uyandırmıştı.
Söz konusu pozisyonlarda Atletico Madridli oyuncuların kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Mourinho, "Maçın hikayesi burada, basın toplantısını yapmasak da olur" sözleriyle hakem kararlarına büyük tepki göstermişti.
Çok sert geçen maçta Arda da kendisine faul yapan Baena ile tartışmıştı.
Atletico Madrid cephesinin Mou'ya verdiği cevap da benzer esintiler taşıyordu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan "görüntülü cevap" videosu da büyük ilgi çekti.
Videoda bir yazıcının harıl harıl çalıştığı ve Mourinho’nun elinde A4 kağıtlarını tuttuğu anın çıktısını bastığı görüldü.
Atletico bu videonun üzerine İngilizce olarak "Stop referee harassment now" (Hakemleri taciz etmeyi hemen bırakın) notunu ekleyerek ezeli rakibine göndermede bulundu.