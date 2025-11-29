Derbi dev, fatura ağır! Son 15 sezonda ceza üstüne ceza

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda yaptığı 38 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu.

Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertlilere 8 milyon 291 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 4 milyon 830 bin lira ceza kesildi.

SON DERBİ SONRASI VERİLEN CEZALAR

İki takım arasında oynanan son derbi müsabakasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç men ve 292 bin 500 lira para cezası kesildi.

Sarı-lacivertliler cephesinde sportif direktör Mario Branco'ya 117 bin lira, antrenör Salvatore Foti'ye 4 maç men ve 117 bin lira, antrenör Sandro Zufic'e 4 maç men ve 78 bin lira, futbolcular Fred'e 3 maç men ve 58 bin 500 lira, Mert Hakan Yandaş'a ise 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Galatasaray cephesinde ise futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men ve 58'er bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe'ye saha ve taraftar olaylarından dolayı toplamda 900 bin 750 lira para, Galatasaray'a ise 222 bin lira para cezası kesildi.