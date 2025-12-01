Derbi heyecanı başladı

Türkiye'de nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kaldı.

Zirvedeki puan farkını 6'dan 1'e indiren sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek 659 gün sonra liderliği devralmanın peşinde. Derbiyi 32 puanlı lider Galatasaray kazanırsa farkı 4'e çıkaracak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE EKSİKSİZ

2023/2024 sezonunun 24'üncü haftasından beri ligin zirvesine çıkamayan sarı-lacivertlilerde eksik yok.

4'ü Avrupa'da olmak üzere 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem ve Duran on biriyle çıkarması bekleniyor.

OSİMHEN DÖNÜYOR

Galatasaray ise Okan Buruk döneminde 3 sezondur kaybetmediği Kadıköy'de liderliğini korumayı hedefliyor.

Eksikler nedeniyle son dönemde seçenekleri azalan sarı-kırmızılılarda Osimhen, Lemina ve Yunus derbide kadroya dönecek. Tedavileri süren Jakobs ve Kaan Ayhan hakkında karar maç saatinde verilecek.

Sakatlanan Singo'nun yanı sıra kart cezalısı Sallai'yle bahis cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen on biriyle çıkarması bekleniyor.

BİLETLER SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

Ezeli rekabetteki 404'üncü randevuya taraftarın ilgisi de büyük. Fenerbahçe taraftarları satışa çıkan biletleri saniyeler içinde tüketirken karaborsada fiyatlar 100 bin lirayı geçti.

Derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde olacak.