Derbi maçta tepki çeken görüntü. 8 bin insanı öldürmüştü, fotoğrafını açtılar

Sırbistan 'da tribünler, savaş suçlusu, 8 bin müslümanın katili olarak gösterilen Ratko Mladiç'i andı.

Bu koreografi, ülkenin en büyük derbisi Kızılyıldız - Partizan maçından önce yaşandı.

Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu.

Kızılyıldız kulübü, “Bosna Kasabı” adıyla anılan Mladiç için yapılan bu anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Mladiç, 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenitsa kasabasında 8 bin müslamanı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Yıllarca kaçak olarak yaşayan Mladiç 2011'de yakalandıktan sonra Lahey'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek ile soykırıma büyük ölçüde katkıda bulunmak suçlarından, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Temyiz mahkemesi de bu kararları onamıştı. Eski Sırp komutan tutuklu bulunduğu süreçte 27 Ağustos'ta 84 yaşında ölmüştü.