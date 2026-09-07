Derbi maçta tepki çeken görüntü. 8 bin insanı öldürmüştü, fotoğrafını açtılar
07.09.2026 12:20
Ratko Mladiç'in maç önünde tribünler fotoğrafı açıldı.
Sırbistan'da "Bosna kasabı" adıyla tanınan Ratko Mladiç anıldı. Derbi öncesi yapılan bu tören büyük tepki çekti.
Sırbistan'da tribünler, savaş suçlusu, 8 bin müslümanın katili olarak gösterilen Ratko Mladiç'i andı.
Bu koreografi, ülkenin en büyük derbisi Kızılyıldız - Partizan maçından önce yaşandı.
Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu.
Kızılyıldız kulübü, “Bosna Kasabı” adıyla anılan Mladiç için yapılan bu anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Mladiç, 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenitsa kasabasında 8 bin müslamanı öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Yıllarca kaçak olarak yaşayan Mladiç 2011'de yakalandıktan sonra Lahey'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek ile soykırıma büyük ölçüde katkıda bulunmak suçlarından, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Temyiz mahkemesi de bu kararları onamıştı. Eski Sırp komutan tutuklu bulunduğu süreçte 27 Ağustos'ta 84 yaşında ölmüştü.
RATKO MLADİÇ KİMDİR?
Ratko Mladiç 1942 yılında Bosna'nın Kalinovik köyünde doğdu; Tito döneminde büyüdü ve Yugoslav Halk Ordusu'na katıldı.
1991 yılında ülkede bölünme süreci başlayınca Knin'de Hırvat güçleriyle mücadele eden cepheye gönderildi.
Daha sonra Saraybosna merkezli Yugoslav Ordusu İkinci Askeri Bölgesi'nin komutasını alan Mladiç, Sırp Meclisi'nin 1992'de aldığı "ordu oluşturma kararı" sonrası bu yapının komutanlığına getirildi.
İlerleyen yıllarda "Bosna Kasabı" lakabıyla anılan Mladiç, Saraybosna kuşatması ve Srebrenistsa katliamının arkasındaki kilit isimlerden biriydi ve savaş sonrasında Belgrad'a dönerek özgürce yaşadı. Bu durum, eski Yugoslav lideri Miloseviç'in 2001 yılında tutuklanmasına dek sürdü.
Mladiç, bu tarihten sonra ortadan kayboldu. 2004 yılının ikinci yarısından sonra Belgrad üzerindeki baskı arttı; Mladiç'in "eski dostları" birer birer savaş suçları mahkemesine teslim olmaya başladı.
Kızılyıldız - Partizan maçından önce açılan fotoğraf.
Sırp Dışişleri Bakanı Vuk Draskoviç, 2005 yılında ülkenin güvenlik güçlerinin Mladiç'in nerede olduğunu bildiklerini söyledi.
Ülkenin istihbarat şefi ise bu açıklamayı "saçmalık" olarak niteledi.
Radovan Karadiç Temmuz 2008'de tutuklandıktan sonra, sıranın yakında Mladiç'e geleceği varsayımları arttı.
Mladiç, bundan tam üç yıl sonra, 2011 yılında yakalandı; 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.
Mahkeme 2017'de, “savaş suçu işlemek”, “insanlığa karşı suç” ve 8 binden fazla erkeğin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle Mladiç'i ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.
Temyiz Mahkemesi, 2021 yılında verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, o dönem kararı şu sözlerle yorumladı:
“Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz.”