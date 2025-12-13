Derbi nefes kesti, 6 gol 1 kırmızı kart

Süper Lig zorlu derbiye sahne oldu. Zirve takipçisi Trabzonspor, üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş'ı ağırladı.

Papara Park'taki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Mücadele 3-3'lük skorla tamamlandı. Mücadelede El Bilal Toure 38'de kırmızı kart gördü.

Bu skorla Trabzon puanını 35, Beşiktaş ise 26 yaptı. Lider Galatasaray'ın ise 39 puanı bulunuyor.



TRABZON'DA 2, BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

EKSİKLER



Trabzonspor:



Son 3 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan ev sahibinde kritik eksiklar var.

Gol krallığında zirvede bulunan Onuachu ile Pina kart cezalısı. Visca, Baniya ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Beşiktaş:

Jota Silva, Cengiz Ünder, Svensson ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva ise teknik heyetin tercihiyle kafileye dahil edilmedi. Beşiktaş taraftarı güvenlik tedbirleri nedeniyle deplasman tribününde yer almıyor.



TRABZONSPOR 3 - BEŞİKTAŞ 3



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



2' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü



5' Siyah beyazlılarda Orkun Kökçü'ye sarı kart çıktı



18' Abraham'ın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti



23' Cerny'nin golüyle fark 2'ye çıktı



25' Muçi'nin golüyle Trabzon farkı 1'e indirdi



31' Cerny kendisinin 2, takımının 3. golünü attı: 3-1



38' El Bilal Toure, VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü



45+4 İlk yarı sona erdi



İKİNCİ DEVRE



63' Üst üste baskı kuran Trabzonspor Zubkov'un golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2



79' Ersin Destanoğlu sarı kart gördü



84' Zubkov'un golüyle maça eşitlik geldi: 3-3



90+7 Maç sona erdi