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Derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftar gruplarından sükunet çağrısı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim'de oynanacak derbi öncesinde taraftar grupları Çarşı ve Genç Fenerbahçeliler sükunet çağrısı yaptı.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftar gruplarından sükunet çağrısı

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Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı oldukları belirtilen iki grup arasında önceki gece Vodafone Park önünde yaşanan gerginliğin ardından tribün grupları Çarşı ve Genç Fenerbahçeliler açıklama yaptı.

Çarşı grubunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu hafta sonu sahamızda karşılaşacağımız Fenerbahçe maçı öncesi bazı hadiseler cereyan etmiştir. Telafisi mümkün olmayan üzücü şeylerin yaşanmaması için taraflara telkin edilen “Sükûnet Çağrısı’na” katılıyor, 115 yıllık ebedi dostluğu ve ezeli rekabeti yaratanlara saygılarımızı yolluyoruz" denildi.

Genç Fenerbahçeliler grubunun açıklamasında ise "Son günlerde Beşiktaş taraftarlarıyla yaşanan gergin olaylar kamuoyunun malumudur. Daha fazla kötü olay çıkmaması için taraflar sükunete davet fikrinde mutabık kalmıştır. Tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı bu çağrımıza sağduyulu davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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