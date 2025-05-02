Derbi öncesi Beşiktaş'a iyi haber

Derbi öncesi Beşiktaş'a stoper bölgesinden iyi haber geldi.

Sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista takımla çalıştı.

Felix Uduokhai bireysel antrenman yaparken, Emirhan Topçu'nun tedavisine devam edildi.

Teknik direktör Solskjaer, stoper bölgesindeki planını 3 oyuncunun cumartesi günkü son durumlarına göre şekillendirecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM



Sarı Lacivertlilerde tedavisi sona eren Mert Müldür takımla çalışmalara başladı. Amrabat ve Saint Maximin'in tedavileri devam ediyor. Kart cezalısı Kostic ise derbide forma giyemeyecek.



Pazar günü saat 19'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını, hakem Yasin Kol yönetecek.