Derbi öncesi Beşiktaş'ın stoper hattından iki kötü haber

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi konuşan siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, Paulista ve Emirhan'ın hazır olup olmayacağı hakkında emin olmadığını ifade etti.

Solskjaer şu ifadeleri kullandı:

"Paulista ve Emirhan idmana çıkmayacak. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor. Hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim. Bu tip durumlarla başa çıkabilmemiz gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara fırsat tanıyor."

Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve Başakşehir ile Göztepe maçlarında forma giyememişti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.