Derbi öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.



Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.



SAVUNMA ALARM VERİYOR



Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor.



Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.



JAYDEN YA DA MERT STOPERE ÇEKİLECEK



Fenerbahçe'de savunmadaki eksiklik nedeniyle, o bölgede bek oyuncularının forma giymesi bekleniyor.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor.



Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti.



Öte yandan Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.



EMRE MOR TAKIMA DÖNÜYOR



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

