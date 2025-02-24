Derbi öncesi kesenin ağzı açıldı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den prim hamlesi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev derbi öncesinde her iki takımın da yöneticileri kesenin ağzını açtı.

Sabah'ın hasberine göre, Fenerbahçeli yöneticilerin Galatasaray derbisi için 5 milyon euroluk prim belirlediği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray'da ise Başkan Dursun Özbek'in futbolculara açık çek vererek, "Rakamı siz yazın" dediği öne sürüldü.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak zorlu maça iki takım da galibiyet hedefiyle çıkacak.

