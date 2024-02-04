Derbi öncesi Omar Colley'den Beşiktaş'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor
MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Dev maça saatler kala siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Omar Colley'nin yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zainutdinov, Demir Ege Tıknaz, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
Omar Colley’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2024
Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. pic.twitter.com/Dg1voGuD2c
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