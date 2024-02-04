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Derbi öncesi Omar Colley'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor mücadelesi öncesi savunma oyuncusu Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Derbi öncesi Omar Colley'den Beşiktaş'a kötü haber

Trendyol 'in 24. haftasında , sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Dev maça saatler kala siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Omar Colley'nin yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zainutdinov, Demir Ege Tıknaz, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

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