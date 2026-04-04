Derbi öncesi sağduyu çağrısı. "Kenetlenme günüdür"

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Galatasaray karşılaşması öncesinde camiaya sağduyu, birlik ve beraberlik çağrısında yaptı.



Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, önemli karşılaşmalar öncesinde duyguların yoğun yaşandığına dikkat çekilerek, camianın sağduyulu hareket etmesi gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, "4 Nisan Cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray karşılaşması; camiamız açısından sağduyunun, birlik bilincinin ve Trabzonspor ruhunun en güçlü şekilde ortaya konulması gereken bir gündür. Önemli maçların arifesinde duyguların yoğunluğu çoğu zaman aklın önüne geçebilir. Bu doğrultuda tüm camiamızı sağduyuyla hareket etmeye ve birlik içerisinde ortak değerlerimizi öncelemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Trabzonspor’un yalnızca bir futbol kulübü olmadığına işaret edilen açıklamada, "Trabzonspor; bir şehrin karakteri, mücadelenin adı ve bir duruşun sembolüdür. Bu duruş; zorluklar karşısında kenetlenmeyi ve her şartta aynı hedefe yürümeyi gerektirir" denildi.



Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, karşılaşma öncesi taraftarların koreografi organizasyonuna destek verdiği hatırlatılan açıklamada, bunun camianın birlikteliğinin en somut göstergelerinden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, tribünlerin oluşturacağı atmosferin önemine de dikkat çekilerek, "En büyük koreografi, tribünlerde aynı anda atan binlerce yüreğin oluşturduğu eşsiz ahenktir. En büyük güç ise tek bir ses halinde yükselen destektir" ifadeleri kullanıldı.

“BUGÜN GÜN AYRIŞMA DEĞİL KENETLENME GÜNÜDÜR”



Taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, sporun birleştirici ruhuna uygun hareket edilmesi, provokasyonlardan uzak durulması ve 90 dakika boyunca takıma kesintisiz destek verilmesi istendi. Trabzonspor kültürünün emeğe saygı, vefa ve değerlere sahip çıkmayı gerektirdiği belirtilen açıklamada, tribünlerin kulübün köklü yapısına yakışır bir olgunlukla hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.



"Bugün gün ayrışma değil kenetlenme günüdür. Bugün gün tribünde tek ses, sahada tek yürek olma günüdür. Trabzonspor birlikte güçlüdür. Gelin Trabzon’un vakarını, misafirperverliğini ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha gösterelim. Gelin; bordo-mavi sevdanın etrafında kenetlenelim" ifadeleriyle açıklama son buldu.