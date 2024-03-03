Derbi öncesi Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

ZAHA'DAN KÖTÜ HABER

Karşılaşma öncesinde ayağında ödem olan Wilfried Zaha, sakatlığı dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.

OLIVEIRA DA KADRODA YOK

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e alınan mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile tartışma yaşayan Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Aurier ile Hakim Ziyech ise sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosunda yok.