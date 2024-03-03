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Derbi öncesi Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi ayağında ödem bulunan Wilfried Zaha maç kadrosundan çıkarıldı.

Derbi öncesi Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a kötü haber
Sergio Oliveira'dan derbi paylaşımı

Sergio Oliveira'dan derbi paylaşımı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

ZAHA'DAN KÖTÜ HABER

Karşılaşma öncesinde ayağında ödem olan Wilfried Zaha, sakatlığı dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.

OLIVEIRA DA KADRODA YOK

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e alınan mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile tartışma yaşayan Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Aurier ile Hakim Ziyech ise sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosunda yok.

Beşiktaş ile Galatasaray 355. randevuda (Muhtemel 11)

Beşiktaş ile Galatasaray 355. randevuda (Muhtemel 11)

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