Derbi sonrası hakemi tebrik eden Mourinho: Kazanmak için daha fazlasını yapan taraf bugün kaybetti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 1-0 mağlup oldukları derbi mücadelesini değerlendirdi.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Genç hakem iyi maç yönetti. Performansı hoşuma gitti. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Takımım sahada daha iyiydi. Minimum beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Maç bizim elimizdeydi oyuncularımı eleştiremem. Futbol maalesef böyle, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

"DAHA FAZLASINI YAPAN TARAF BUGÜN KAYBETTİ"



Rakibimizin 3 puan gerisindeyiz yarın en kötü senaryoyu düşünürsek 6 olabilir. Şampiyonluk mücadelesinin içindeyiz. Kazanmak için daha fazlasını yapan taraf bugün kaybetti."