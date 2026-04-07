Derbi sonrası harekete geçildi, tek tek tespit edilecek. "Ailesine küfürler edildi"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.

Son dakika golünü atan Aktürkoğlu'nun avukatları derbi sonrası harekete geçti. Oyuncunun avukatlık şirketinden yapılan açıklamada futbolcuya ve ailesine maç sonrası küfürler edildiği vurgulandı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞTILAR”

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakeret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."