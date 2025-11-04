Derbi sonrası hedefteydi: Orkun'dan ilk tepki
Maliyeti 30 milyon euro olan ancak 15 maçta 2 kırmızı kart gören Orkun Kökçü'ye tepkiler sürüyor. Derbi sonrası milli futbolcudan ilk atak geldi.
Beşiktaş'a büyük umutlar ve 30 milyon euro maliyetle imza atan Orkun Kökçü tepkilerinde odağında. 10 numarayı giyen ve kaptanlık yapan milli futbolcu 15 maçta gol atamadı ve 2 kırmızı kart gördü.
Milli futbolcu, 13 Eylül’de Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında yerdeyken rakibine tekme attığı için oyundan atılmıştı.
TARAFTAR TEPKİLİ
Orkun, Fenerbahçe derbisinde takımı 2-0 öndeyken rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırdı. Sonrasında takımı 3-2 yenilen Orkun'a siyah beyazlı taraftarlar tepki göstermeye devam ediyor.
BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ
Derbide gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağında yer alan Orkun'un camiadan özür dilediği iddia edildi.
Mill futbolcunun başkan Serdal Adalı'ya hata ettiğini ilettiği ve helallik istediği öne sürüldü.
3 ASİSTİ VAR
Feyenoord ve Benfica kariyerinde skorer kimliği ile de öne çıkan Orkun, Beşiktaş’ta henüz gol katkısında bulunamadı. Milli futbolcu Beşiktaş'ta sadece 3 asistlik katkı sağladı.
Feyenoord’da 32 kez ağları havalandıran maç başı 0.18 gol ortalaması elde eden Orkun, Benfica’da ise 19 golle 0.19’a ortalama elde etmişti.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro.
