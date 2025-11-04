Derbi sonrası hedefteydi: Orkun'dan ilk tepki

Beşiktaş 'a büyük umutlar ve 30 milyon euro maliyetle imza atan Orkun Kökçü tepkilerinde odağında. 10 numarayı giyen ve kaptanlık yapan milli futbolcu 15 maçta gol atamadı ve 2 kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, 13 Eylül’de Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında yerdeyken rakibine tekme attığı için oyundan atılmıştı.

3 ASİSTİ VAR

Feyenoord ve Benfica kariyerinde skorer kimliği ile de öne çıkan Orkun, Beşiktaş’ta henüz gol katkısında bulunamadı. Milli futbolcu Beşiktaş'ta sadece 3 asistlik katkı sağladı.



Feyenoord’da 32 kez ağları havalandıran maç başı 0.18 gol ortalaması elde eden Orkun, Benfica’da ise 19 golle 0.19’a ortalama elde etmişti.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro.