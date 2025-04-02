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Derbide 30 bin polis görev alacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 30 bin 199 polis görev alacak.

Derbide 30 bin polis görev alacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ile arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

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