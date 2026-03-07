Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti
07.03.2026 08:33
Son Güncelleme: 07.03.2026 22:04
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Konuk ekipte Leroy Sane, 62. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından puanını 61'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Resmi müsabakalardaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
Galatasaraylı Mario Lemina ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin hava topu mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
6' Galatasaray'da sarı kart gören isim Victor Osimhen.
15' İlk tehlike Beşiktaş'tan! Sol kanattan gelişen atakta Junior Olaitan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Asllani'nin vuruşu yandan auta gitti.
26' Galatasaray gole yaklaştı! Orta alanda topla buluşan Leroy Sane'nin pasını alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girerek yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
28' Galatasaray'da Leroy Sane, Asllani'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
29' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, hakeme protestosu nedeniyle sarı kart gördü.
31' Beşiktaş'ta Murillo, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
39' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Ceza sahası önünde topla buluşan Sane'nin içeriye yaptığı ortayı Victor Osimhen kafasıyla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
62' KIRMIZI KART! Galatasaray 10 kişi kaldı! Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrası pozisyonun VAR monitöründe incelenmesiyle birlikte kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
72' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
77' Galatasaray'da Lemina, Orkun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh ve Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın hava topu mücadelesi.
BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 25. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.
"Cimbom" kritik müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde yapılan ve 2-1 kazandıları Corendon Alanyaspor mücadelesine rotasyonlu bir kadro çıkarmıştı. Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında yine Alanyaspor ile sahasında yaptığı maça göre 4 değişikliğe gitti.
Buruk, 3-1 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görev verdiği Eren, Lang, Singo ve Boey'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Sallai, Jakobs ve Lemina'yı sahaya sürdü.
Galatasaraylı futbolcular, derbi öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 4 FARKLI İSİM
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, rotasyona gittiği ve 4-1 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında şans verdiği Tiago Djalo, Yasin Özcan, Salih Uçan ve Milot Rashica'yı yedek soyundururken yerlerine Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani ve Vaclav Cerny'ye formayı teslim etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
KAPTAN ABDÜLKERİM, 2 MAÇ SONRA KADRODA
Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.
BEŞİKTAŞ'TA 5 İSMİN İLK GALATASARAY DERBİSİ
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 oyuncu, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.
Beşiktaş'ta Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-kırmızılılara rakip oldu.
Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez, Jota Silva ve Yasin Özcan da ilerleyen dakikalarda şans bulması durumunda Galatasaray derbisinin heyecanını tadacak.
Jota Silva, sezonun ilk devresindeki derbide kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı.
SALLAI 11'DE, YUNUS YEDEK
Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.
Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.
İki takımın teknik direktörü, maç öncesi bir araya geldi.
"DOLMABAHÇE" KAPALI GİŞE
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.
DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye dakikalar kala yaptıkları koreografi ile görsel şölen oluşturdu.
Beşiktaş taraftarı, kuzey tribünde "1903'ten beri kral biziz bu alemde" pankartını açtı. Ayrıca doğu tribünündeki pankartta ise bir taraftarın elinde açılan "Beşiktaş" atkısıyla "Ne bir heves, ne bir tutku" yazısı yer aldı.
Ayrıca maç öncesinde tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla derbi, görsel bir şölene dönüştü.
Beşiktaş taraftarının derbi öncesi koreografisi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh.
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.