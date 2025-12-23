Derbide galibiyeti getiren Cerny: Beşiktaş'ı mutlu etmek için varız

Beşiktaş'ta son maçlarda yıldızı parlayan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta takımının iki golünü kaydetti.



Cerny maçın ardından, “Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bugün yine bizi çok iyi desteklediler. Hep arkamızdaydılar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz Beşiktaş'ı mutlu etmek için varız. Böyle devam.” şeklinde konuştu.



Cerny'nin performansı

14 maç

11 gol katkısı

5 gol

6 asist

“MÜDAHALE ETMEKTEN KORKUYORUM”

Orkun Kökçü ise şu ifadeleri kullandı:

“Hep Beşiktaş'a karşı bir şeyler oluyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüm. O doğru, tamam. Ama Trabzonspor maçında da normal bir müdahalede hemen bize karşı 'Kırmızı mı?' diye yorumlanıyor. Müdahale etmekten korkuyorum. Bize karşı bir şeyler oluyor hep. El Bilal Toure'ye kırmızı kart veriliyor. Fenerbahçe maçında aynı şey oluyor ama kırmızı yok. Böyle kararları görünce yüzde 100 performansımızı engelliyor. Psikolojimizi engelliyor. Bunun da bir çözümünü buluruz inşallah.”