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Derbide görev Atilla Karaoğlan'ın

22.10.2026 21:14

Son Güncelleme: 22.10.2026 21:19

Derbide görev Atilla Karaoğlan'ın
Anadolu Ajansı

Karaoğlan ile iki takımın da birer galibiyeti var.

AA
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MHK tarafından 26 Ekim pazartesi günü oynanacak derbiye atanan Atilla Karaoğlan. 3. kez Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında götev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

 

Bu maç Karaoğlan'ın 3. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacak. Daha önce Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda 10 Nisan 2022'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı  2 - 0 yenerken, 21 Eylül 2024'te de Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanmıştı. 

 

 

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

 

Yarın:

 

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

 

24 Ekim Cumartesi:

 

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

 

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

 

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

 

25 Ekim Pazar:

 

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

 

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

 

26 Ekim Pazartesi:

 

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

 

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

 

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan