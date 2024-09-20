Derbide gözler golcülerde olacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, haftaya 13 puanla ikinci sırada girdi.



Sezona 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 15 puanla lider olarak Kadıköy'e gidecek.



Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini izleyecek. Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Galatasaray'da ise Victor Osimhen derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.



FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI DZEKO



Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu olacak.



Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu.

Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.



CENK TOSUN, GALATASARAY'A 6 GOL ATTI



Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun, Galatasaray'a karşı çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla mücadele eden Cenk, 20 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Cenk'in kariyerinde en çok gol attığı 6. takım oldu.



BATSHUAYİ ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE EDECEK



Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı gol arayacak.



Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Belçikalı santrfor, sezon başında sarı-kırmızılı takıma imza attı. Yeni takımıyla çıktığı 5 Süper Lig müsabakasında 2 kez fileleri havalandıran Batshuayi, Avrupa'da ise 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapan Batshuayi, 2 sezonda 75 resmi müsabakada 44 kez gol sevinci yaşadığı eski takımının ağlarını sarsmaya çalışacak.



Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıkan Batshuayi, gol atma başarısı gösteremedi.