Derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi dördüncü haftadaki derbi karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic’e konuk olduğu maçı 85-76 kazandı.



Karşılaşmaya daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 23-16 önde kapmayı başardı. 2’nci periyotta oyuna denge getiren ev sahibi ekip soyunma odasına 2 sayı geride gitti: 42-44



İkinci yarıda da karşılıklı sayılar vardı ve 3’üncü periyot da iki sayı farkla, 56-58 konuk ekip lehine sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Galatasaray’dan James Palmer Jr. olurken Fenerbahçe’den Tarık Biberovic ve Melli 18’er sayı üretti.



Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu



Galatasaray: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener.



Başantrenör: Yakup Sekizkök



Fenerbahçe: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2,

Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5



Başantrenör: Sarunas Jasikevicius



1. Periyot: 16-23 (Fenerbahçe lehine)



Devre: 42-44 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 56-58 (Fenerbahçe lehine)