Derbide kırmızı kart: Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Böylelikle Fenerbahçe derbide geride kalan 70 dakika boyunca 10 kişi mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 3 mücadelede kırmızı kart gördü.
Alexander Djiku (2023/24)
Luan Peres (2023/23)
Marcel Tisserand (2021/22)
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