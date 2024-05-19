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Derbide kırmızı kart: Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Fenerbahçe'de Djiku, Lucas Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Derbide kırmızı kart: Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Böylelikle Fenerbahçe derbide geride kalan 70 dakika boyunca 10 kişi mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 3 mücadelede kırmızı kart gördü.

Alexander Djiku (2023/24)
Luan Peres (2023/23)
Marcel Tisserand (2021/22)

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